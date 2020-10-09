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Дракслер рассчитывает много играть за «ПСЖ» в этом сезоне. В сентябре игрок мог перейти в Россию

06:54
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассчитывает, что будет получать много игрового времени в этом сезоне. В сентябре СМИ писали об интересе к немцу со стороны других клубов, в том числе из России.

— У меня состоялся хороший разговор с Томасом Тухелем, — цитирует Bild Дракслера. — График в этом сезоне плотный. У нас много матчей, и я думаю, что буду много играть.

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