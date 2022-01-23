Доннарумма пропустит игру против «Реймса» из-за мышечного дискомфорта

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма будет вынужден пропустить домашний матч 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса» из-за «дискомфорта в икроножной мышце», который футболист испытал во время заключительной тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно предварительным данным, медперсонал взял паузу продолжительностью в 48 часов, за которые будет сделан окончательный вывод о готовности Джанлуиджи возвращаться к полноценной работе вместе с командой.

В нынешнем сезоне 22-летний итальянец провел 13 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил девять мячей.