Ибрагимович: «Удивлен, что Доннарумма не основной в «ПСЖ». Он сильнейший вратарь мира»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о том, почему вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не игрок основного состава в парижском клубе.

«Удивлен, что Доннарумма не основной в «ПСЖ», — приводит слова Ибрагимовича L'Equipe. — Я знаю, что Почеттино нелегко. С Навасом я не знаком, но он тоже отличный голкипер. У них два феномена в воротах. Но в моем мире Джанлуиджи — номер один на сегодня«.

По словам нападающего, он привык, что у команды есть один первый номер.

«Не знаю, хорошо ли это — чередовать вратарей. Либо же это услуга, которую оказывают одному из них. Я играл с Доннарумой и знаю, о чем говорю. Он сильнейший вратарь мира», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний итальянец провел 13 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил девять мячей.