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Ибрагимович: «Удивлен, что Доннарумма не основной в «ПСЖ». Он сильнейший вратарь мира»

Ибрагимович объяснил, почему Доннарумма не основной вратарь в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о том, почему вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не игрок основного состава в парижском клубе.

«Удивлен, что Доннарумма не основной в «ПСЖ», — приводит слова Ибрагимовича L'Equipe. — Я знаю, что Почеттино нелегко. С Навасом я не знаком, но он тоже отличный голкипер. У них два феномена в воротах. Но в моем мире Джанлуиджи — номер один на сегодня«.

По словам нападающего, он привык, что у команды есть один первый номер.

«Не знаю, хорошо ли это — чередовать вратарей. Либо же это услуга, которую оказывают одному из них. Я играл с Доннарумой и знаю, о чем говорю. Он сильнейший вратарь мира», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний итальянец провел 13 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил девять мячей.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Zlatan-ibrahimovic-se-confie-je-ne-suis-pas-encore-pret-a-fumer-le-cigare-a-40-ans/1312358

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Джанлуиджи Доннарумма
Златан Ибрагимович
Футбол
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Месси попал в заявку «ПСЖ» впервые за месяц
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
8
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
9
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
10
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
13
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 - : -
23.01 17:00
Анже – Труа
 - : -
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 - : -
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