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Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лиллем»

03:36
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лиллем» (2:1) в 12-м туре чемпионата Франции рассказал, почему Лионель Месси был заменен. Аргентинец отыграл первый тайм, а после перерыва вместо него вышел Мауро Икарди.

«Нам нужно подождать. Мы поговорили с врачом и решили пойти на эту меру предосторожности. Он не мог продолжать, но это не имеет большого значения. Лео будет доступен для следующей игры», — сказал Почеттино в эфире Amazon Prime.

В этом сезоне Месси не забил ни одного гола в чемпионате Франции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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