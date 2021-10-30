Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лиллем» (2:1) в 12-м туре чемпионата Франции рассказал, почему Лионель Месси был заменен. Аргентинец отыграл первый тайм, а после перерыва вместо него вышел Мауро Икарди.

«Нам нужно подождать. Мы поговорили с врачом и решили пойти на эту меру предосторожности. Он не мог продолжать, но это не имеет большого значения. Лео будет доступен для следующей игры», — сказал Почеттино в эфире Amazon Prime.

В этом сезоне Месси не забил ни одного гола в чемпионате Франции.