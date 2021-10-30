Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лиллем»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после победы над «Лиллем» (2:1) в 12-м туре чемпионата Франции рассказал, почему Лионель Месси был заменен. Аргентинец отыграл первый тайм, а после перерыва вместо него вышел Мауро Икарди.
«Нам нужно подождать. Мы поговорили с врачом и решили пойти на эту меру предосторожности. Он не мог продолжать, но это не имеет большого значения. Лео будет доступен для следующей игры», — сказал Почеттино в эфире Amazon Prime.
В этом сезоне Месси не забил ни одного гола в чемпионате Франции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю