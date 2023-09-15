Гол Февра признан лучшим в августе в лиге 1. Он опередил в голосовании Кузяева

Пресс-служба лиги 1 назвала лучший гол прошедшего месяца в чемпионате Франции. Его автором стал нападающий «Лорьяна» Люсьен Февр, забивший в матче с «Лиллем».

В голосовании он опередил голы Далера Кузяева («Гавр»), Кенни Лала («Брест»), Аззедина Уанахи («Марсель») и Тедди Теума («Реймс»).

По ходу голосования на сайте лиги гол российского полузащитника длительное время лидировал, но в итоге победил мяч, забитый Февром.