«ПСЖ» согласовал трансфер защитника «Баварии» Эрнандеса

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, парижане согласовали условия трансфера 27-летнего француза. «ПСЖ» заплатит за футболиста от 48 до 50 миллионов евро.

«Бавария» заменит Эрнандеса защитником «Наполи» Ким Мин Джэ.

Люка Эрнандес выступает за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду.