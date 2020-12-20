«Монако» с минимальным счетом победил «Дижон»

«Монако» прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате Франции. В рамках 16-го тура команда на выезде с минимальным счетом переиграла «Дижон» — 1:0.

Российский полузащитник Александр Головин пропускал встречу, так как еще не восстановился после травмы.

Чемпионат Франции. Лига 1

16-й тур

«Дижон» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Фолланд, 15.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Панзо, Боэй, Музинга, Ндонг, Целина, Эбимбе, Добре (Саммаритано, 79), Конате (Шейх, 70), Шуйар (Бальде, 60).

«Монако»: Манноне, Агилар, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике (Павлович, 90+1), Тшуамени, Диоп (Йоветич, 65), Фофана, Бен Йеддер (Жеббель, 65), Фолланд (Пеллегри, 90+1), Мартинш (Сидибе, 82).

Предупреждения: Шуйар, 5. Тшуамени, 26. Ндонг, 37.

Судья: Стина (Франция).

20 декабря. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Нант» — «Анже» — 1:1 (0:1)

Голы: Тома, 42 (0:1). Ш.Траоре, 90+4 (1:1).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 70), Паллуа, Ш.Траоре, Жиротто, Абед, Туре (Чиривелья, 55), Блас (Ндилу, 88), Луза (Коко, 55), Саймон, Эмон (Коло Муани, 55).

«Анже»: Бернардони, Бамба, И.Траоре, Тома, Думбья, Мангани, Капель, Кабо (Перейра Лаж, 76), Кулибали, Бобишон (Эль Мелали, 76), Диони (Баокен, 66).

Предупреждения: Абед, 27. Ш.Траоре, 45. Паллуа, 62.

Судья: Делажо (Франция).

20 декабря. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Сент-Этьен» — «Ним» — 2:2 (1:1)

Голы: Мукуди, 8 (1:0). Алинви, 14 (1:1). Рипар, 56 — с пенальти (1:2). Норден, 63 (2:2).

Нереализованный пенальти: Будебуз, 36 (вратарь)

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Будебуз (Буанга, 62), Камара (Гурна-Дуат, 78), Нейу, Амума (Крассо, 62), Хазри (Аушиш, 17), Норден (Ривера, 78).

«Ним»: Рейне, Мигель, Алакуш (Коне, 74), Паке, Гессум, Ферхат, Дульевич (Рипар, 52), Сарр (Фомба, 69), Элиассон (Мажуга, 74), Алинви, Ру (Ариби, 52).

Предупреждения: Амума, 26. Элиассон, 30. Рейне, 35. Сарр, 67. Нейу, 82.

Судья: Лесаж (Франция).

20 декабря. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

«Страсбур» — «Бордо» — 0:2 (0:1)

Голы: Паблу, 38 (0:1). Отавиу, 66 (0:2).

«Страсбур»: Кавасима, Лала (Кароль, 79), Джикю, Каси, Симакан, Томассон (Уорис, 79), Аолу (Льенар, 71), Сиссоко, Беллегард (Диалло, 57), Айорк, Шахири (Зохи, 57).

«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали (Кватенг, 89), Бенито, Паблу, Бен Арфа (Адли, 75), Отавиу, Башич, Хван Ый Джо (Бриан, 67), Уден, Зеркан (Де Превиль, 75).

Предупреждения: Паблу, 1. Джикю, 4. Сиссоко, 81.

Судья: Бастьен (Франция).

20 декабря. Страсбург. Стадион «ла Мено».