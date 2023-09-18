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Сегодня, 09:46

Директор «Монако» назвал Головина одним из ключевых футболистов, который ведет команду за собой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро высказался об игре полузащитника Александра Головина.

«Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», — приводит слова Скуро Metaratings.ru.

В матче 5-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» Головин забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Игра завершилась со счетом 2:2.

27-летний полузащитник выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего за французский клуб он провел 181 матч, забил 27 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-monako-golovin-lider-i-odin-iz-klyuchevykh-futbolistov-kotoryi-vedyot-komandu-za-soboi-285580/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 0 : 0
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

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Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

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Такуми Минамино

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Монако

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Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

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И К Ж
Александру

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Лилль

 3 1 1
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