Директор «Монако» назвал Головина одним из ключевых футболистов, который ведет команду за собой

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро высказался об игре полузащитника Александра Головина.

«Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», — приводит слова Скуро Metaratings.ru.

В матче 5-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» Головин забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Игра завершилась со счетом 2:2.

27-летний полузащитник выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего за французский клуб он провел 181 матч, забил 27 мячей и отдал 34 результативные передачи.