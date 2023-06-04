Дешам: «Мбаппе заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заслужил «Золотой мяч» — 2023.

«Заслуживает ли Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча» в этом году? Да», — заявил Дешам Tеlеfoot.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач.

В декабре 2022 года Мбаппе вместе со сборной Франции вышел в финал чемпионата мира, в котором сделал хет-трик. Его команда заняла второе место на ЧМ-2022. Всего форвард сыграл 7 матчей на турнире и забил 8 голов.