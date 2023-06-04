Асенсио на следующей неделе подпишет контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Марко Асенсио и «ПСЖ» достигли устной договоренности о подписании соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт будет действовать до июня 2027 года. Соглашение будет подписано на следующей неделе после прощания 27-летнего игрока с болельщиками «Реала».

Ранее сообщалось, что зарплата испанского футболиста в «ПСЖ» составит 8 миллионов евро в год.

3 июня мадридский клуб объявил об уходе Асенсио из команды. Он выступал за «Реал» с 2015 года.