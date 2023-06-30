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Сегодня, 19:35

«Интер» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Интере», сообщает AS.

По информации источника, в итальянской команде видят в костариканце идеальную кандидатуру на замену Андреа Онане, который в скором времени покинет клуб.

Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль.

Кейлор Навас
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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