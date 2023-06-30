«Интер» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Интере», сообщает AS.
По информации источника, в итальянской команде видят в костариканце идеальную кандидатуру на замену Андреа Онане, который в скором времени покинет клуб.
Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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