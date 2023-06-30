«Интер» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может продолжить карьеру в «Интере», сообщает AS.

По информации источника, в итальянской команде видят в костариканце идеальную кандидатуру на замену Андреа Онане, который в скором времени покинет клуб.

Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль.