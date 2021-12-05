Ди Мария заявил, что хочет завершить карьеру в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что хочет завершить карьеру в парижском клубе.
«Я хочу остаться и завершить карьеру в «ПСЖ», потому что я очень счастлив здесь, как и моя семья. Дети всем довольны, им нравится в школе. Если мне придется уйти из «ПСЖ», то я хотел бы вернуться в Аргентину. В таком случае, я хочу закончить карьеру в «Росарио Сентраль», но я не хочу играть до самой пенсии. Хочу сохранять хорошую форму и показывать свой лучший футбол», — приводит TNT Sports слова Ди Марии.
Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. 33-летний аргентинец является воспитанником клуба «Росарио Сентраль».
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