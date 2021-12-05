Месси получил 4 балла из 10 от L'Equipe за матч с «Лансом»
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил 4 балла из 10 от французского издания L'?quipe за матч 17-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:1).
Помимо 34-летнего аргентинца 4 балла за прошедшую встречу получили вратарь парижской команды Кейлор Навас, а также полузащитники Леандро Паредес и Данилу Перейра.
Самую высокую оценку в составе парижан получил защитник Преснель Кимпембе — 7 баллов из 10.
В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 12 матчах.
После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
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