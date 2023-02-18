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Сегодня, 14:08

Ди Мария считает, что Мбаппе дают слишком много власти в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«В «ПСЖ» возложили на Мбаппе всю ответственность. Они вынудили его остаться, хотя он мог уйти, они возложили всю эту ответственность на него. Они дали Мбаппе всю эту власть, зная, что рядом с ним играет лучший футболист в истории. Сложно не согласиться на такие условия. Ему дали эту власть, потому что он француз, он родом из Парижа и выигрывал чемпионат мира», — цитирует Ди Марию ESPN AR.

24-летний Мбаппе в этом сезоне провел 19 матчей в ла лиге, забив 13 голов и сделав 2 ассиста.

Анхель Ди Мария
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
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 Лион 24 10 5 9 36-27 35
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 Нант 23 6 10 7 24-26 28
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 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
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 Осер 24 4 6 14 21-48 18
18
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
19
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
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 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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17.02 23:00
Осер – Лион
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Брест – Монако
 - : -
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Лорьян – Аяччо
 - : -
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 - : -
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Жонатан Клаусс

Марсель

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