Ашраф Хакими заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал о своих целях на будущее.

«Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться», — заявил Хакими в интервью Prime Video.