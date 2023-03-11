Дешам вспомнил об отъезде Бензема из сборной Франции перед ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как нападающий Карим Бензема переживал из-за травмы, полученной перед ЧМ-2022.

«Он был расстроен, потому что этот чемпионат мира много значил для него. Он говорил мне: «Я мертв». Диагноз нашего врача совпадал с тем, который ему поставили в Мадриде. В лучшем случае его возвращение к тренировкам не могло произойти раньше 10 декабря», — цитирует Дешама RMC Sport.

Бензема был травмирован перед стартом ЧМ-2022, из-за чего был выведен из состава сборной Франции и не смог сыграть на турнире. Команда игрока заняла второе место, проиграв в финале Аргентине (3:3, пенальти — 2:4).