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Сегодня, 14:29

Дешам рассказал, сможет ли Меньян стать основным голкипером сборной Франции

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах голкипера «Милана» Мика Меньяна в качестве основного вратаря национальной команды.

«Мик как вратарь обладает всем, что нам нужно. Для этого у него есть интеллект и характер. Все зависит от него, он должен оставаться таким же, какой он есть сейчас, учитывая все те требования, которые он предъявляет сам себе», — приводит слова Дешама Telefoot.

Последним капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.

27-летний Меньян сыграл за «Милан» 14 матчей в текущем сезоне. Большую часть игр он пропустил из-за травмы.

Дидье Дешам
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1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
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 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
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 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
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 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
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20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Лилль – Лорьян
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2.04 16:00
Анже – Ницца
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2.04 16:00
Брест – Тулуза
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2.04 16:00
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