Дюпра: «Мбаппе должен быть капитаном Франции. Он лучший игрок в мире и лидер поколения»
Экс-тренер Паскаль Дюпра считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном сборной Франции.
«Капитан сборной Франции? Килиан Мбаппе. Нельзя поступить иначе, потому что он лучший игрок в мире, у него есть харизма, он лидер нового поколения», — приводит слова Дюпра RMC Sport.
Последним капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.
В активе Мбаппе 66 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил 36 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|
3
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|
6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|
9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
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