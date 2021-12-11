Дешам не против поработать с «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что не видит проблем в том, чтобы однажды возглавить «ПСЖ». Ранее француз тренировал «Марсель», который является принципиальным соперником парижан.

«Я сейчас недоступен, меня нет на рынке. Вопрос по поводу новой команды стоит задать через год. Я не говорю за себя, но есть игроки, которые играли за обе команды («Марсель» и «ПСЖ»), почему тренер тоже не может этого сделать? Я не говорю, что это не будет проблемой для меня, но такая мысль есть.

Конте был чемпионом с «Интером» и «Ювентусом». У вас должны быть враги и друзья", — цитирует RMC Дешама.