Дешам не против поработать с «ПСЖ»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что не видит проблем в том, чтобы однажды возглавить «ПСЖ». Ранее француз тренировал «Марсель», который является принципиальным соперником парижан.
«Я сейчас недоступен, меня нет на рынке. Вопрос по поводу новой команды стоит задать через год. Я не говорю за себя, но есть игроки, которые играли за обе команды («Марсель» и «ПСЖ»), почему тренер тоже не может этого сделать? Я не говорю, что это не будет проблемой для меня, но такая мысль есть.
Конте был чемпионом с «Интером» и «Ювентусом». У вас должны быть враги и друзья", — цитирует RMC Дешама.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю