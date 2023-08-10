Агент Головина: «Игрок постарается помочь в реализации тех задач, которые поставило руководство «Монако»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о подготовке игрока к началу нового сезона.
«Головин готовится к первому туру. Скоро первая игра, выезд к «Клермону». Он себя хорошо чувствует, работает. Ждет с нетерпением начало чемпионата. Возможна ли смена команды? Как я всегда говорю, Саша готовится к играм за «Монако». Он постарается помочь в реализации тех задач, которые поставило руководство команды», — сказал Клюев «СЭ».
В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.
В воскресенье, 13 августа, «Монако» проведет первый матч нового розыгрыша чемпионата Франции против «Клермона». Начало — 16.00 по московскому времени.
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|И
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0-0
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3
|Марсель
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
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|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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|0-0
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9
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -