Дани Алвес: "Неймар показал, почему "ПСЖ" хотел его подписать"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес выразил уверенность в том, что новичок Неймар в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Генгамом" (3:0) продемонстрировал, почему клуб хотел его подписать. В этой встрече форвард, ранее выступавший в "Барселоне", стал автором гола и голевой передачи.

- Мне кажется, что Неймар показал, почему "ПСЖ" так сильно хотел его подписать. Ему удалось изменить ход игры, - приводит Goal.com слова Алвеса. - Он помог команде победить, здорово проявив себя. У всех нас были большие ожидания от этого матча. Несомненно, с Неймаром команда стала сильнее.