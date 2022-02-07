«Лилль» стал лучшим клубом топ-лиг Европы по трансферному балансу за последнее десятилетие

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал трансферные балансы европейских клубов из топ-чемпионатов за последнее десятилетие.

CIES учитывал покупки и продажи клубов из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, начиная с летнего трансферного окна 2012 года.

Лучшим клубом по трансферному балансу стал «Лилль». Французский клуб потратил на покупку игроков 319 миллионов евро, а на продаже заработал 668 миллиона евро. Таким образом, баланс клуба составил 349 миллиона евро.

Второе место в рейтинге CIES занял «Лион» с балансом в 247 миллионов евро. На третьей позиции расположилась «Дженоа» — 200 миллиона евро.