Член княжеской семьи станет помощником Вадима Васильева в "Монако"

Пресс-служба "Монако" объявила на своем официальном сайте о том, что член княжеской семьи Луи Дюкрюэ, который ранее был руководителем отдела рекрутмента красно-белых, станет помощником вице-президента монегасков Вадима Васильева.

– У Луи есть якорь, который находится глубоко в "Монако" Он очень хочет возглавить клуб однажды. Вот почему я решил помочь ему двигаться по этому пути, позволив ему развиваться со мной ближе. Со временем он сможет совершенствовать свои знания о мире футбола, особенно в области спорта, – цитирует Васильева пресс-служба "Монако".

– Я очень счастлив и горд, что имею возможность сотрудничать с Вадимом Васильевым и учиться у лидера, который является эталоном в этой области. Для меня это новый этап, который позволит мне более глобально ассимилировать работу клуба на спортивном уровне. Уверен, что добьюсь хороших результатов, – приводит слова Луи Дюкрюэ пресс-служба "Монако".

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