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Чернов: «Я лично готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Ему по силам играть в АПЛ»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об успехах своего бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Головина в чемпионате Франции.

Головин с 2018 года выступает за «Монако». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 10 матчей в лиге 1, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Он опять забил — порадуемся. Саша — основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это», — приводит Sport24 слова Чернова.

Также он ответил на вопрос, готов ли Головин к переходу в «Ливерпуль».

«На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор», — добавил футболист.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до июня 2026 года. На данный момент его команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка за 11 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593518-chernov-ya-lichno-gotov-otvezti-golovina-v-liverpul-yesli-pribavit-to-poyedet-tuda
Александр Головин
Никита Чернов
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 - : -
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
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11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
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