Чернов: «Я лично готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Ему по силам играть в АПЛ»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об успехах своего бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Головина в чемпионате Франции.

Головин с 2018 года выступает за «Монако». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 10 матчей в лиге 1, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Он опять забил — порадуемся. Саша — основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это», — приводит Sport24 слова Чернова.

Также он ответил на вопрос, готов ли Головин к переходу в «Ливерпуль».

«На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор», — добавил футболист.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до июня 2026 года. На данный момент его команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 23 очка за 11 туров.