Семин назвал большим успехом попадание Головина в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» попадание полузащитника «Монако» Александра Головина в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).

«Головин прекрасно играет в этом сезоне. Я думаю, что он претендует на большие регалии, которые есть у французской лиги. Он практически в каждом матче один из лучших. Его команда в лидерах находится. Это большой успех. Стоит ли ему уходить из «Монако»? Он умный парень. Он сам знает, что ему надо. У него контракт с «Монако», не все от него зависит. Будет общее решение, если что-то произойдет», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Головин в текущем сезоне лиги 1 сыграл за «Монако» 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.