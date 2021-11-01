«ПСЖ» хочет расторгнуть контракт с Рамосом
Рамос может покинуть «ПСЖ»
13:11
«ПСЖ» думает о том, чтобы расстаться с защитником Серхио Рамосом из-за постоянных проблем с коленом, сообщает Le Parisien.
По данным источника, клуб теряет оптимизм в отношении восстановления 35-летнего испанца.
Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля 2021 года. После трансфера у защитника были выявлены проблемы с коленом и икроножной мышцей. В нынешнем сезоне испанец не провел ни одной игры.
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