Гол Юндера принес «Марселю» победу над «Клермоном»

«Марсель» в матче 12-го тура чемпионата Франции обыграл «Клермон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Дженгиз Юндер.

После этого матча «Марсель» с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, «Клермон» с 13 очками — на 15-й строчке.

«Марсель» — соперник «Локомотива» по групповой стадии Лиги Европы. В первом туре команды сыграли со счетом 1:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Клермон Фут» — «Марсель» — 0:1 (0:1)

Гол: Дженгиз Юндер, 25.

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба, Зедадка, Кауи (Бертомье, 62), Абдул Самед, Аллевина (Телль, 78), Иглесиас (Бускетс, 88), Рашани (Байо, 62), Амель (Доссу, 63).

«Марсель»: Пау Лопес, Лирола (Гей, 80), Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Луис Энрике, 90+1), Гендузи, Камара, Дженгиз Юндер, де ла Фуэнте (Пайет, 57), Дьенг (Милик, 58).

Предупреждения: Гендузи, 24. Салиба, 40. Балерди, 43. Кауи, 53. де ла Фуэнте, 57.

Судья: Мийо (Франция).

31 октября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».