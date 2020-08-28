Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и трансляции матчей
28 августа, пятница
«Лион» — «Дижон» — 4:1 (3:1)
Голы: Шайдлер, 14 (0:1). Депай, 39 — с пенальти (1:1). Лотоа, 45 — в свои ворота (2:1). Депай, 45+1 (3:1). Депай, 66 — с пенальти (4:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 71), Марсал (Аннерсен, 79), Какере, Гимарайнс, Депай (Шерки, 70), Дембеле, Корне (Бард, 79), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 66).
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Амальфитано (Чала, 71), Ндонг, Марье (Добре, 71), Эбимбе, Шуйар (Саммаритано, 55), Шайдлер (Филипп, 79).
Предупреждения: Нгуямса, 38. Саммаритано, 65. Депай, 68. Дембеле, 80. Марселу, 90.
Судья: Мийо (Франция).
28 августа. Лион. Стадион «Люмьер».
29 августа, суббота
Трансляция матча на «Матч Футбол 2«
Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 2«
30 августа, воскресенье
Трансляция матча на «Футбол 2«
Трансляция матча на «Матч Футбол 2«
«Сент-Этьен» — «Лорьян» (16.00)
Трансляция матча на «Футбол 2«