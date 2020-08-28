Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и трансляции матчей

Все матчи второго тура лиги 1.

28 августа, пятница

«Лион» — «Дижон» — 4:1 (3:1)

Голы: Шайдлер, 14 (0:1). Депай, 39 — с пенальти (1:1). Лотоа, 45 — в свои ворота (2:1). Депай, 45+1 (3:1). Депай, 66 — с пенальти (4:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 71), Марсал (Аннерсен, 79), Какере, Гимарайнс, Депай (Шерки, 70), Дембеле, Корне (Бард, 79), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 66).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Амальфитано (Чала, 71), Ндонг, Марье (Добре, 71), Эбимбе, Шуйар (Саммаритано, 55), Шайдлер (Филипп, 79).

Предупреждения: Нгуямса, 38. Саммаритано, 65. Депай, 68. Дембеле, 80. Марселу, 90.

Судья: Мийо (Франция).

28 августа. Лион. Стадион «Люмьер».

29 августа, суббота

«Ренн» — «Монпелье» (18.00)

Трансляция матча на «Матч Футбол 2«

«Страсбур» — «Ницца» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 2«

30 августа, воскресенье

«Реймс» — «Лилль» (14.00)

Трансляция матча на «Футбол 2«

«Анже» — «Бордо» (16.00)

«Метц» — «Монако» (16.00)

Трансляция матча на «Матч Футбол 2«

«Сент-Этьен» — «Лорьян» (16.00)

«Нант» — «Ним» (16.00)

«Брест» — «Марсель» (22.00)

Трансляция матча на «Футбол 2«