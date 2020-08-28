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Чемпионат Франции, 2-й тур: расписание и трансляции матчей

28 августа 2020, 23:55
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
Все матчи второго тура лиги 1.

28 августа, пятница

«Лион» — «Дижон» — 4:1 (3:1)
Голы: Шайдлер, 14 (0:1). Депай, 39 — с пенальти (1:1). Лотоа, 45 — в свои ворота (2:1). Депай, 45+1 (3:1). Депай, 66 — с пенальти (4:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 71), Марсал (Аннерсен, 79), Какере, Гимарайнс, Депай (Шерки, 70), Дембеле, Корне (Бард, 79), Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 66).
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Нгуямса (Панзо, 55), Амальфитано (Чала, 71), Ндонг, Марье (Добре, 71), Эбимбе, Шуйар (Саммаритано, 55), Шайдлер (Филипп, 79).
Предупреждения: Нгуямса, 38. Саммаритано, 65. Депай, 68. Дембеле, 80. Марселу, 90.
Судья: Мийо (Франция).
28 августа. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Дижон

29 августа, суббота

«Ренн» — «Монпелье» (18.00)

Трансляция матча на «Матч Футбол 2«

Ренн — Монпелье

«Страсбур» — «Ницца» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ» и «Футбол 2«

Страсбур — Ницца

30 августа, воскресенье

«Реймс» — «Лилль» (14.00)

Трансляция матча на «Футбол 2«

Реймс — Лилль

«Анже» — «Бордо» (16.00)

Анже — Бордо

«Метц» — «Монако» (16.00)

Трансляция матча на «Матч Футбол 2«

Метц — Монако

«Сент-Этьен» — «Лорьян» (16.00)

Сент-Этьен — Лорьян

«Нант» — «Ним» (16.00)

Нант — Ним

«Брест» — «Марсель» (22.00)

Трансляция матча на «Футбол 2«

Брест — Марсель

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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