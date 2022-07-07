«Лион» и «Аякс» достигли соглашения по трансферу защитника Тальяфико

Между «Лионом» и «Аяксом» достигнута договоренность о переходе защитника Николаса Тальяфико во французскую команду, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Лион» заплатит за 29-летнего игрока 4 миллиона евро. Футболист еще не решил, что он собирается делать, но французский клуб настаивает на своем, так как хочет завершить этот переход как можно скорее.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может купить защитника «Аякса» Тальяфико за пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник забил три мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.