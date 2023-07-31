«Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели

«Реал» намерен осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшие две недели, сообщает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мадридцы хотят подписать 24-летнего француза до начала чемпионата Испании-2023/24. При этом отмечается, что стороны еще не начали официальные переговоры по поводу возможной сделки. В «Реале» ждут, когда «ПСЖ» или сам Мбаппе дадут понять, что готовы к обсуждению трансфера.

Ожидается, что «Реал» заплатит за Мбаппе более 200 миллионов евро, а игрок подпишет контракт сроком на шесть лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.