«ПСЖ» должен будет выплатить Мбаппе 40 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность
«ПСЖ» будет обязан заплатить 40 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность форварду Килиану Мбаппе, сообщает Foot Mercato.
По информации издания, парижский клуб ранее искал возможность избежать этих выплат.
Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.
Ожидается, что «Реал» заплатит за Мбаппе более 200 миллионов евро, а игрок подпишет контракт сроком на шесть лет.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
Положение команд
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Монако
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|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|0-0
|0
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34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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