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Сегодня, 16:08

«ПСЖ» не может договориться о новом контракте с Маркиньосом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Переговоры о продлении контракта между защитником «ПСЖ» Маркиньосом и руководством клуба зашли в тупик, сообщает Mundo Deportivo.

Стороны начали переговоры несколько месяцев назад. Маркиньос рассчитывает продлить соглашение до 2026 или 2027 года. Однако на данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос.

«ПСЖ» купил бразильца еще в 2013 году, заплатив «Роме» 31,5 миллиона евро. С того времени Маркиньос провел за парижский клуб 351 матч и забил 34 гола.

Действующий контракт Маркиньоса и «ПСЖ» действует до лета 2024 года. Его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Отметим, что ранее появилась информация, что не все игроки «ПСЖ» довольны Маркиньосом в роли капитана «ПСЖ».

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 00:00
Труа – Реймс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

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Ницца

 27 1 4
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