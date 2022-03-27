«ПСЖ» не может договориться о новом контракте с Маркиньосом

Переговоры о продлении контракта между защитником «ПСЖ» Маркиньосом и руководством клуба зашли в тупик, сообщает Mundo Deportivo.

Стороны начали переговоры несколько месяцев назад. Маркиньос рассчитывает продлить соглашение до 2026 или 2027 года. Однако на данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос.

«ПСЖ» купил бразильца еще в 2013 году, заплатив «Роме» 31,5 миллиона евро. С того времени Маркиньос провел за парижский клуб 351 матч и забил 34 гола.

Действующий контракт Маркиньоса и «ПСЖ» действует до лета 2024 года. Его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Отметим, что ранее появилась информация, что не все игроки «ПСЖ» довольны Маркиньосом в роли капитана «ПСЖ».