Почеттино: «Месси — лучший футболист в мире. После него Мбаппе будет претендентом на корону»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о работе с нападающим парижского клуба Лионелем Месси. По его мнению, 35-летний аргентинец является лучшим футболистом мира.
«Новость о приходе Месси в «ПСЖ» была приятным сюрпризом, — приводит слова Почеттино Infobae. — Теперь можно говорить, что я работал с Лионелем, видел его вблизи. Я видел Марадону, а теперь я, аргентинец, видел и Месси, провел с ним год вместе. Конечно, мне повезло. Для всех нас, кто любит футбол, возможность работать с лучшими — это благословение«.
Также тренер поделился мнением о перспективах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Нет сомнений, что Месси — лучший футболист в мире. После него Мбаппе будет претендентом на корону. Есть еще Неймар, который для меня также является одним из лучших», — сказал он.
7 июля парижский клуб объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
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|0-0
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5
|Ницца
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|0-0
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
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