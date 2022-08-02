Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о работе с нападающим парижского клуба Лионелем Месси. По его мнению, 35-летний аргентинец является лучшим футболистом мира.

«Новость о приходе Месси в «ПСЖ» была приятным сюрпризом, — приводит слова Почеттино Infobae. — Теперь можно говорить, что я работал с Лионелем, видел его вблизи. Я видел Марадону, а теперь я, аргентинец, видел и Месси, провел с ним год вместе. Конечно, мне повезло. Для всех нас, кто любит футбол, возможность работать с лучшими — это благословение«.

Также тренер поделился мнением о перспективах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Нет сомнений, что Месси — лучший футболист в мире. После него Мбаппе будет претендентом на корону. Есть еще Неймар, который для меня также является одним из лучших», — сказал он.

7 июля парижский клуб объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.