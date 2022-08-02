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Почеттино: «Месси — лучший футболист в мире. После него Мбаппе будет претендентом на корону»

Почеттино считает Месси лучшим футболистов в мире
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о работе с нападающим парижского клуба Лионелем Месси. По его мнению, 35-летний аргентинец является лучшим футболистом мира.

«Новость о приходе Месси в «ПСЖ» была приятным сюрпризом, — приводит слова Почеттино Infobae. — Теперь можно говорить, что я работал с Лионелем, видел его вблизи. Я видел Марадону, а теперь я, аргентинец, видел и Месси, провел с ним год вместе. Конечно, мне повезло. Для всех нас, кто любит футбол, возможность работать с лучшими — это благословение«.

Также тренер поделился мнением о перспективах нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Нет сомнений, что Месси — лучший футболист в мире. После него Мбаппе будет претендентом на корону. Есть еще Неймар, который для меня также является одним из лучших», — сказал он.

7 июля парижский клуб объявил об увольнении 50-летнего аргентинца.

Источник: https://www.infobae.com/america/deportes/2022/08/01/a-solas-con-mauricio-pochettino-su-salida-del-psg-y-la-relacion-con-messi-mbappe-y-neymar-la-desgracia-ante-el-madrid-y-el-caso-icardi/
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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