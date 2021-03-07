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«ПСЖ» может купить Пеллегрини у «Ромы»

13:25
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«ПСЖ» может купить полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По информации источника, парижский клуб лидирует в борьбе за футболиста, на которого также претендуют «Интер» и «Ювентус».

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 31 матч за «Рому», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего итальянца в 37 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/roma-rinnovo-bloccato-per-pellegrini-tra-clausola-e-psg-la-posiz-35827

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