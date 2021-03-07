«ПСЖ» может купить Пеллегрини у «Ромы»
«ПСЖ» может купить полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.
По информации источника, парижский клуб лидирует в борьбе за футболиста, на которого также претендуют «Интер» и «Ювентус».
В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел 31 матч за «Рому», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего итальянца в 37 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/roma-rinnovo-bloccato-per-pellegrini-tra-clausola-e-psg-la-posiz-35827
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