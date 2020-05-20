«Брест» продлил контракт с голкипером Ларсоннье
02:17
Голкипер Готье Ларсоннье продлил контракт с «Брестом». Новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до 2023 года.
В этом сезоне Ларсоннье сыграл в 28 матчах, пропустил 36 голов при 7 сухих встречах.
??Mercato?? ???— Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2020
Gautier Larsonneur jusqu'en 2023 !
Le gardien de but du @SB29 a prolong? son contrat d'une saison avec les Ty-Zefs ! ? @GLarsonneur
?? https://t.co/djFop9b407 pic.twitter.com/gcMSMisYf7
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