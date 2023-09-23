Агент Николсона рассказал об адаптации игрока в «Клермоне»

Агент Ненад Портега, представляющий интересы Шамара Николсона, рассказал «СЭ» об адаптации нападающего в «Клермоне».

«Он чувствует себя прекрасно в «Клермоне», во Франции. Этой зимой он не может вернуться в «Спартак», это аренда точно на один год без права приостановки», — сказал Портега «СЭ».

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. За красно-белых он провел 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. В начале сентября 26-летний форвард отправился в «Клермон» на правах аренды до конца текущего сезона.