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Агент Николсона рассказал об адаптации игрока в «Клермоне»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Ненад Портега, представляющий интересы Шамара Николсона, рассказал «СЭ» об адаптации нападающего в «Клермоне».

«Он чувствует себя прекрасно в «Клермоне», во Франции. Этой зимой он не может вернуться в «Спартак», это аренда точно на один год без права приостановки», — сказал Портега «СЭ».

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. За красно-белых он провел 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. В начале сентября 26-летний форвард отправился в «Клермон» на правах аренды до конца текущего сезона.

ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Гавр – Клермон Фут
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