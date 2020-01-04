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«Бордо» обыграл «Ле Ман» и первым вышел в 1/16 финала Кубка Франции

01:23
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«Бордо» обыграл «Ле Ман» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Эта игра стала первой на данном этапе, остальные матчи пройдут с 4 по 6 января.

«Монако», за который играет россиянин Александр Головин, встретится с «Реймсом» 4 января.

Кубок Франции

1/32 финала

«Бордо» — «Ле Ман» — 2:0 (0:0)

Голы: Бриан, 53 — с пенальти (1:0). Башич, 90+4 (2:0).

«Бордо»: Пуссен, Косьельни, Сабали (Кватенг, 65), Бенито, Паблу, Аит Беннассер, Тшуамени, Адли (Отавиу, 85), Башич, Бриан, Де Превиль (Маджа, 75).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/highest/2019-2020/32/

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