Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:54

«Бордо» и «Монако» сыграли вничью, Головин вышел на замену во втором тайме

Евгений Петров
Корреспондент

«Бордо» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

На 22-й минуте счет открыл Реми Уден. После этого гости остались в меньшинстве на 34-й минуте с поля был удален Орельен Тшуамени.

Тем не менее, «Монако» смог сравнять счет. Антониу Марселу после забил в свои ворота на 67-й минуте после того, как партнер по команде неудачно пытался выбить мяч.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену. На 61-й минуте россиянин заменил Джибриля Сидибе.

«Монако» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Бордо» 21 очко и последнее, 20-е место.

Франция. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 19:05. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
1:1
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Бордо
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бордо» — «Монако»: Головин вышел на замену на 61-й минуте

The Times: «Реал» предупредил Мбаппе, что больше не будет предлагать трансфер, если он не перейдет летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 3 : 1
20.02 15:00
Ницца – Анже
 1 : 0
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 1
20.02 17:00
Реймс – Брест
 1 : 1
20.02 17:00
Ренн – Труа
 4 : 1
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 2
20.02 19:05
Бордо – Монако
 1 : 1
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости