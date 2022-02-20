«Бордо» и «Монако» сыграли вничью, Головин вышел на замену во втором тайме

«Бордо» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

На 22-й минуте счет открыл Реми Уден. После этого гости остались в меньшинстве на 34-й минуте с поля был удален Орельен Тшуамени.

Тем не менее, «Монако» смог сравнять счет. Антониу Марселу после забил в свои ворота на 67-й минуте после того, как партнер по команде неудачно пытался выбить мяч.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену. На 61-й минуте россиянин заменил Джибриля Сидибе.

«Монако» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Бордо» 21 очко и последнее, 20-е место.