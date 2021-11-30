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Президент «ПСЖ» прокомментировал слухи об уходе Доннаруммы из клуба

08:42
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу информации об уходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из клуба, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

«Доннарумма невероятный — он внесет свой вклад в успех «ПСЖ» в ближайшие сезоны», — цитирует Аль-Хелаифи Романо.

29 ноября Доннарумма был признан лучшим голкипером мира в 2021 году.

На церемонии награждения лучших футболистов прошедшего года 22-летний итальянец получил приз имени Льва Яшина.

В составе «ПСЖ» футболист играет с лета 2021 года. В этом году он выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира. В полуфинале с Испанией и в финале с Англией он выиграл серии пенальти.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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