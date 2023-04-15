Блан — о победе над «Тулузой»: «Лион» на правильном пути»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу над «Тулузой» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Франции. Команда выиграла благодаря автоголу на последних минутах.

«Есть вещи, которые мне понравились, и есть, которые я ненавижу. Мы были слишком расточительны, недостаточно решали свои моменты в первом тайме. Это речь, которую я произнес в перерыве, о том, что в какой-то момент нужно понять, зачем ты играешь в футбол — чтобы побеждать. У нас была возможность взять инициативу, но мы этого не сделали. Второй тайм был лучше в атакующем плане, мы создавали моменты, но и соперники тоже. Победа все же не незаслуженная, потому что мы контролировали мяч. Хотя могли бы решить исход матча намного спокойнее, поведя 2:0. С начала сезона мы пережили много разочарований. Кубковый матч (проигранный «Нанту») доказал правоту тех, кто пессимистично оценивает игру «Лиона». Но мы понимаем, что в чемпионате дела немного лучше. Мы не доминируем, но я думаю, что мы на правильном пути», — цитирует L'Equipe Блана.

«Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков, «Тулуза» располагается на 12-й позиции.