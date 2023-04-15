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Блан — о победе над «Тулузой»: «Лион» на правильном пути»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу над «Тулузой» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Франции. Команда выиграла благодаря автоголу на последних минутах.

«Есть вещи, которые мне понравились, и есть, которые я ненавижу. Мы были слишком расточительны, недостаточно решали свои моменты в первом тайме. Это речь, которую я произнес в перерыве, о том, что в какой-то момент нужно понять, зачем ты играешь в футбол — чтобы побеждать. У нас была возможность взять инициативу, но мы этого не сделали. Второй тайм был лучше в атакующем плане, мы создавали моменты, но и соперники тоже. Победа все же не незаслуженная, потому что мы контролировали мяч. Хотя могли бы решить исход матча намного спокойнее, поведя 2:0. С начала сезона мы пережили много разочарований. Кубковый матч (проигранный «Нанту») доказал правоту тех, кто пессимистично оценивает игру «Лиона». Но мы понимаем, что в чемпионате дела немного лучше. Мы не доминируем, но я думаю, что мы на правильном пути», — цитирует L'Equipe Блана.

«Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков, «Тулуза» располагается на 12-й позиции.

Футбол
ФК Лион
ФК Тулуза
Лоран Блан
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
7
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
8
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
9
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
16
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
17
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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