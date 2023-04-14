«Лион» на выезде обыграл «Тулузу»
«Тулуза» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции проиграла «Лиону» (1:2).
В составе гостей отметился Александр Ляказетт и Логан Кошта. У хозяев отличился Закария Абухляль.
«Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков, «Тулуза» располагается на 12-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|
2
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
6
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
7
|Ренн
|30
|15
|5
|10
|48-33
|50
|
8
|Реймс
|30
|11
|14
|5
|40-29
|47
|
9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
17
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|- : -
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|- : -
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|- : -
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|23
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2
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