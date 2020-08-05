Нападающий «ПСЖ» Неймар оценил свои первые годы в составе парижского клуба. В понедельник, 3 августа, исполнилось три года со дня перехода бразильца.

— Эти три года были богатыми опытом, — цитирует пресс-служба клуба Неймара. — У меня были счастливые времена и более сложные, особенно когда не мог играть из-за травм. С помощью моих товарищей по команде я смог преодолеть это и сосредоточиться на том, что действительно важно для всех, а именно на игре на поле, которая приносит домой титулы.