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Бернат: «Анже» действительно доставил «ПСЖ» много проблем»

Бернат прокомментировал победу «ПСЖ» в матче с «Анже»
06:11
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Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).

«Это день, который я не забуду. Из-за длительного отсутствия это был очень трудный год для меня. Я много страдал, много работал, чтобы наконец увидеть конец туннеля. Я смог сыграть несколько минут, я действительно очень счастлив, особенно игрой перед нашими болельщиками. Когда я вышел, они оказали мне исключительный прием.

Это была действительно тяжелая игра. «Анже» действительно доставил нам много проблем. Они играли очень низко, оставляя мало места. Мы уходим с 3 очками, этого мы и хотели, снова и снова атакуя. Команда никогда не сдавалась, и результат налицо», — приводит слова Берната официальный сайт клуба.

28-летний испанец сыграл впервые после разрыва крестообразных связок. Из-за травмы игрок пропустил почти весь минувший сезон.

После этого матча «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Анже» с 16 очками — на четвертой строчке.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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