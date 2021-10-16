Бернат: «Анже» действительно доставил «ПСЖ» много проблем»
Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).
«Это день, который я не забуду. Из-за длительного отсутствия это был очень трудный год для меня. Я много страдал, много работал, чтобы наконец увидеть конец туннеля. Я смог сыграть несколько минут, я действительно очень счастлив, особенно игрой перед нашими болельщиками. Когда я вышел, они оказали мне исключительный прием.
Это была действительно тяжелая игра. «Анже» действительно доставил нам много проблем. Они играли очень низко, оставляя мало места. Мы уходим с 3 очками, этого мы и хотели, снова и снова атакуя. Команда никогда не сдавалась, и результат налицо», — приводит слова Берната официальный сайт клуба.
28-летний испанец сыграл впервые после разрыва крестообразных связок. Из-за травмы игрок пропустил почти весь минувший сезон.
После этого матча «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Анже» с 16 очками — на четвертой строчке.
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