«Бенфика» и «Марсель» сыграли вничью в товарищеском матче

«Бенфика» в товарищеском матче сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

В составе португальского клуба с пенальти забил Пиззи. У «Марселя» отличился Димитри Пайет.

«Бенфика» — соперник «Спартака» по третьему отборочном раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится 4 августа в Москве, ответная игра пройдет 10 августа в Лиссабоне.

Товарищеский матч

«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 1:1 (1:1)

Голы: Пиззи, 14, с пенальти — Пайет, 38