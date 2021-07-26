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«Бенфика» и «Марсель» сыграли вничью в товарищеском матче

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  1. «Бенфика» в товарищеском матче сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

    В составе португальского клуба с пенальти забил Пиззи. У «Марселя» отличился Димитри Пайет.

    «Бенфика» — соперник «Спартака» по третьему отборочном раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится 4 августа в Москве, ответная игра пройдет 10 августа в Лиссабоне.

    Товарищеский матч

    «Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 1:1 (1:1)

    Голы: Пиззи, 14, с пенальти — Пайет, 38

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Евгений Петров все материалы автора

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