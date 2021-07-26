«Бенфика» и «Марсель» сыграли вничью в товарищеском матче
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«Бенфика» в товарищеском матче сыграла вничью с «Марселем» (1:1).
В составе португальского клуба с пенальти забил Пиззи. У «Марселя» отличился Димитри Пайет.
«Бенфика» — соперник «Спартака» по третьему отборочном раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится 4 августа в Москве, ответная игра пройдет 10 августа в Лиссабоне.
Товарищеский матч
«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция) — 1:1 (1:1)
Голы: Пиззи, 14, с пенальти — Пайет, 38
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