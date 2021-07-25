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«ПСЖ» обсуждал переход Кулибали с его агентом

16:48
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Защитник Калиду Кулибали хочет покинуть «Наполи» этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо встречался с агентом Фали Рамадани. В ходе общения боссы парижан выразили заинтересованность в приглашении 30-летнего защитника.

«Наполи» пока не получал от «ПСЖ» официального предложения о трансфере.

Напомним, что Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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