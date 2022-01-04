Бен Йеддер поблагодарил Ковача за работу с «Монако»

Капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер попрощался с уволенным тренером Нико Ковачем. Специалист был отправлен в отставку несколько дней назад.

«Спасибо тренеру Ковачу за то, что он завел нас так далеко, мы надеемся пойти еще дальше ради него», — цитирует GFFN Бен Йеддера.

50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.