Бен Йеддер поблагодарил Ковача за работу с «Монако»
04:56
Капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер попрощался с уволенным тренером Нико Ковачем. Специалист был отправлен в отставку несколько дней назад.
«Спасибо тренеру Ковачу за то, что он завел нас так далеко, мы надеемся пойти еще дальше ради него», — цитирует GFFN Бен Йеддера.
50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.
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