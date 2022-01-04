Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Бен Йеддер поблагодарил Ковача за работу с «Монако»

04:56
Теги:

Капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер попрощался с уволенным тренером Нико Ковачем. Специалист был отправлен в отставку несколько дней назад.

«Спасибо тренеру Ковачу за то, что он завел нас так далеко, мы надеемся пойти еще дальше ради него», — цитирует GFFN Бен Йеддера.

50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
0
Реклама