Издание L'Equipe не включило Месси и Роналду в символическую сборную 2021 года
14:58
L'Equipe представило символическую сборную по итогам 2021 года по мнению журналистов издания.
В команду не попали действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Символическая сборная 2021 года по версии L'Equipe:
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Н'Голо Канте, Жоржиньо (оба — «Челси»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Equipe-type-du-monde-de-2021-teinte-de-bleu/1308276
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