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Издание L'Equipe не включило Месси и Роналду в символическую сборную 2021 года

14:58
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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L'Equipe представило символическую сборную по итогам 2021 года по мнению журналистов издания.

В команду не попали действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Символическая сборная 2021 года по версии L'Equipe:

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Н'Голо Канте, Жоржиньо (оба — «Челси»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Equipe-type-du-monde-de-2021-teinte-de-bleu/1308276

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Иван Торопцев все материалы автора

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