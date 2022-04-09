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Сегодня, 21:08

«ПСЖ» попросил Райолу помочь осуществить трансфер Лукаку

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в летнее межсезонье может перейти в «ПСЖ», утверждает Foot Mercato.

Французский клуб уже связался с бывшим агентом бельгийца Мино Райолой для того, чтобы тот помог осуществить трансфер следующим летом.

28-летний форвард выступал в 2021-м перешел из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Челси».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Ромелу Лукаку
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Мино Райола
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Труа»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 21 5 4 64-28 68
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 30 7 7 16 30-54 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
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38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
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ПСЖ

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 25 2 5
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Клермон Фут

 26 1 8
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