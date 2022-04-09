«ПСЖ» попросил Райолу помочь осуществить трансфер Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в летнее межсезонье может перейти в «ПСЖ», утверждает Foot Mercato.

Французский клуб уже связался с бывшим агентом бельгийца Мино Райолой для того, чтобы тот помог осуществить трансфер следующим летом.

28-летний форвард выступал в 2021-м перешел из «Интера» в «Челси» за 115 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Челси».