Бальде Кейта: «Я не боюсь игры с «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Кейта Бальде поделился ожиданиями от матча чемпионата Франции с «ПСЖ». Последние девять матчей между этими командами завершались победой парижан.

— С «ПСЖ» игры всегда получаются интересными, — цитирует AFP Бальде. — Это великая команда. Мы с удовольствием поедем в Париж и отдадим все силы. Я считаю, что в футболе страха не должно быть. Парижане — обычные люди, как и мы. Я многих игроков «ПСЖ» знаю. Это будет битва, война, но так в любом матче. Очки важны и для них, и для нас. Мы постараемся победить.