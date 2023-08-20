«Айнтрахт» отклонил предложение «ПСЖ» по Коло-Муани на 60 миллионов евро плюс бонусы
Первое предложение «ПСЖ» по подписанию нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани было отклонено.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, немецкий клуб не принял предложение в 60 миллионов евро плюс бонусы. Теперь «ПСЖ» готовит второе предложение. Условия 5-летнего контракта с 24-летним форвардом согласованы.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует 100 миллионов евро и бонусы за француза.
В прошлом сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
9
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
13
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|1
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0