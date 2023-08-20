«Айнтрахт» отклонил предложение «ПСЖ» по Коло-Муани на 60 миллионов евро плюс бонусы

Первое предложение «ПСЖ» по подписанию нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани было отклонено.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, немецкий клуб не принял предложение в 60 миллионов евро плюс бонусы. Теперь «ПСЖ» готовит второе предложение. Условия 5-летнего контракта с 24-летним форвардом согласованы.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует 100 миллионов евро и бонусы за француза.

В прошлом сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.